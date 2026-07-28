Украинский чиновник сообщил об ударах ВС РФ по Херсону

Около 4:30 мск 28 июля артиллерия Вооруженных сил России нанесла удары по Центральному району Херсона. Об этом в Telegram-канале сообщил поставленный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Подробностей чиновник не привел.

До этого сообщалось, что в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Этой ночью в Сумах на северо-востоке Украины меньше чем за час тоже произошло два взрыва. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области включили сирены.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее появилось видео прилета российской авиабомбы по цели в Херсоне.