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Подававший аварийный сигнал самолет США вновь заметили в небе

Подававший аварийный сигнал самолет США вновь заметили у Персидского залива
rian_ru/Telegram

В Персидском заливе вновь был замечен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который ранее подал сигнал об аварийной ситуации во время полета. Об этом сообщает источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По информации собеседника агентства, Boeing E-3B Sentry в настоящее время выполняет круговой маршрут на высоте около 8,5 километра. Этот же самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и успешно приземлился на одной из военных баз региона. После этого он не появлялся в воздушном пространстве несколько дней, однако причины инцидента не были уточнены.

Собеседник добавил, что данный самолет был введен в эксплуатацию ВВС США в 1980 году и на данный момент находится на службе уже 46 лет. Он также отметил, что самолеты этого типа способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, по информации источника, над нейтральными водами Персидского залива в настоящее время находится военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, который курсирует вблизи границы воздушного пространства, контролируемого диспетчерами Ирана.

23 июля американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Ранее ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами.

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