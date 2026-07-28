В Пентагоне признали отставание в производстве БПЛА, сравнив США с Украиной

Несмотря на усилия, объем производства собственных дронов в США значительно меньше украинского, передает Reuters.

«США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — сообщает агентство со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам главы программы беспилотных систем оборонного ведомства Трэвиса Метца, в этом году Украина произведет 6-7 млн ударных FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) или примерно по 500 тыс. БПЛА в месяц. В то время как Пентагон в рамках программы стоимостью $1,1 млрд к февралю закажет чуть меньше 200 тыс. беспилотников.

«Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее, чем наращивать объемы производства после того, как появятся внутренние мощности для выпуска гораздо большего количества беспилотников», — отметил Метц.

В материале отмечается, что Пентагон ужесточил правила производства БПЛА: теперь для их создания могут использоваться только американские комплектующие. Это усложнило задачу по наращиванию объемов выпуска дронов. Однако Метц считает, что в итоге США могут сравниться с Украиной и стать мировым лидером в этой отрасли.

До этого зампред спецкомитета по разведке сената Марк Уорнер раскритиковал американскую администрацию за отказ от технологий противодействия дронам, предложенных Украиной. Он отметил, что США собирались снизить способность Ирана использовать ракеты и беспилотники, но не преуспели в этом, а республика научилась делать это дешевле.

Ранее президент США пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине.