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Армия

Администрацию США раскритиковали за отказ от украинских технологий противодействия БПЛА

Сенатор Уорнер: США отказались от технологий Украины по противодействию дронам
Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская администрация отказалась от технологий противодействия дронам, предложенных Украиной, заявил в эфире CBS зампред спецкомитета по разведке сената США Марк Уорнер.

Сенатор-демократ раскритиковал действующую администрацию страны. По его словам, США собирались снизить способность Ирана использовать ракеты и беспилотники, но не преуспели в этом.

«Это особенно выводит меня из себя, потому что мы используем ракеты стоимостью $2,5 млн, чтобы сбивать иранские беспилотники стоимостью $50 тыс.», — сказал политик.

Он назвал Украину страной, которая научилась делать это дешевле.

«Они (украинцы. — «Газета.Ru») могут уничтожать иранские беспилотники дронами за $5 тыс., а мы отказались от предложенных ими технологий», — сообщил Уорнер.

В начале месяца американский президент пришел в ужас из-за «войны дронов» на Украине. Глава государства заявил, что конфликт показал, что беспилотники стали машинами для уничтожения людей, и наблюдать за их использованием «действительно ужасно».

Ранее сообщалось, что НАТО запасается дронами на случай конфликта с Россией.

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