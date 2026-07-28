БПЛА повторно атаковали Тульскую область

Тульскую область атаковали еще четыре беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он заявил, что подразделения ПВО (противовоздушной обороны) их уничтожили. При этом, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Миляев добавил, что опасность атаки дронов в области сохраняется, и призвал жителей быть внимательными и обращаться в экстренные службы, если они заменят подозрительные предметы.

Накануне вечером в небе региона сбили один БПЛА.

Прошлой ночью российские регионы тоже подверглись атаке украинских дронов — средства ПВО сбили более 270 беспилотников. В результате ударов в Ростове-на-Дону не выжила супружеская пара, еще пять человек пострадали. В Белгороде ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. В Удмуртии власти заявили о самой массированной атаке на регион.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе.