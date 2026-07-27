В США заявили, что операция в Карибском море не принесла желаемых результатов

WP: операции военных США в Карибском море не снизили поставки кокаина в США

Усилия Вашингтона по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского моря не принесли желаемых результатов. Об этом сообщает The Washington Post.

«Администрация президента США Дональда Трампа наносит удары по предполагаемым лодкам наркоторговцев, однако это не снизило объем кокаина, поступающего в США», — пишет издание.

По данным газеты, преступные организации разрабатывают новые стратегии и тактики. По данным экспертов, удары по наркоторговцам не повлияли на наличие кокаина в США, даже на его цену.

В июне США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. Как сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM), судно шло по маршрутам наркотрафика в Карибском море. Двое наркотеррористов были ликвидированы. Военнослужащие ВС США не пострадали.

До этого американский президент заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, а для того, чтобы помочь стране на гуманитарной основе.

Ранее ВС США уничтожили троих предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.