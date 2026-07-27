Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В США заявили, что операция в Карибском море не принесла желаемых результатов

WP: операции военных США в Карибском море не снизили поставки кокаина в США
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Усилия Вашингтона по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского моря не принесли желаемых результатов. Об этом сообщает The Washington Post.

«Администрация президента США Дональда Трампа наносит удары по предполагаемым лодкам наркоторговцев, однако это не снизило объем кокаина, поступающего в США», — пишет издание.

По данным газеты, преступные организации разрабатывают новые стратегии и тактики. По данным экспертов, удары по наркоторговцам не повлияли на наличие кокаина в США, даже на его цену.

В июне США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. Как сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM), судно шло по маршрутам наркотрафика в Карибском море. Двое наркотеррористов были ликвидированы. Военнослужащие ВС США не пострадали.

До этого американский президент заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, а для того, чтобы помочь стране на гуманитарной основе.

Ранее ВС США уничтожили троих предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!