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Армия

США ударили по судну в Карибском море

США нанесли новый удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM) в соцсети X.

Отмечается, что удар был нанесен 21 июня по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована.

«Совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией», — говорится в сообщении.

В SOUTHCOM утверждают, что судно шло по маршрутам наркотрафика в Карибском море. Двое якобы наркотеррористов были ликвидированы. Военнослужащие ВС США не пострадали.

21 мая SOUTHCOM сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. В нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

Американский президент заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, а для того, чтобы помочь стране на гуманитарной основе.

Ранее американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана.

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