США ударили по судну в Карибском море

США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM) в соцсети X.
Отмечается, что удар был нанесен 21 июня по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована.
«Совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией», — говорится в сообщении.
В SOUTHCOM утверждают, что судно шло по маршрутам наркотрафика в Карибском море. Двое якобы наркотеррористов были ликвидированы. Военнослужащие ВС США не пострадали.
21 мая SOUTHCOM сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. В нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
Американский президент заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, а для того, чтобы помочь стране на гуманитарной основе.
Ранее американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана.