ВС США уничтожили троих предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

Американские военнослужащие поразили в Тихом океане судно, которое якобы использовали наркоторговцы. Об этом на странице в социальной сети X сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В заявлении уточняется, что операция была проведена 26 апреля по приказу главы SOUTHCOM Фрэнсиса Донована.

«Оперативная группа «Южное копье» <...> нанесла <...> удар по катеру. Разведка подтвердила, что судно шло известным маршрутом контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту запрещенных веществ», — подчеркивается в тексте.

Из него следует, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью травмы.

19 апреля ВС США также нанесли удар по судну, предположительно, принадлежавшему наркоторговцам. Корабль подвергся атаке, находясь в акватории Карибского моря. Как рассказали в Южном командовании американских войск, он «шел вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков». Другие подробности в заявлении не приводились.

Ранее американские военные ликвидировали пятерых предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

 
