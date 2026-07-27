В Минобороны России объяснили, зачем нужен доступ к данным ЗАГС

Получение министерством обороны России доступа к данным ЗАГС позволит ускорить оформление пособий для военных. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

«Доступ к данным ЕГР ЗАГС в целом ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде. Снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких», — говорится в публикации.

В Минобороны добавили, что это решение позволит командирам и начальникам воинских частей напрямую запрашивать сведения из ЗАГС и оформлять необходимые документы, сократив этапность принятия решений.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставил Минобороны России и Росгвардии право запрашивать в электронном виде сведения из реестра ЗАГС. Информация будет использоваться для воинского учета. Аналогичные полномочия предоставлены и командирам воинских частей.

Ранее стало известно, что россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС.