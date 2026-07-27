На Украине заявили о смерти еще одного участника попавшей под удар выставки БПЛА

Дипломат Мальтийского ордена умер после удара ВС РФ по выставке БПЛА под Киевом

Дипломат Мальтийского ордена умер в больнице после удара Вооруженных сил России по выставке беспилотных систем под Киевом. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

Ведомство не раскрыло имя чиновника, однако уточнило, что он скончался в возрасте 66 лет и был гражданином Украины.

Мальтийский орден является старейшим в мире рыцарским орденом, который существует с XI века. Он позиционирует себя в качестве государства и имеет дипломатические связи со многими странами мира.

Таким образом, число жертв ракетной атаки ВС РФ в Киевской области достигло 11. До этого генпрокурор Украины Руслан Кравченко сказал, что в результате удара пострадали 100 человек, еще 10 не удалось спасти.

24 июля ВС РФ ударили по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь идет о выставке ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», на которой планировалось показать дроны, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Киев утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты. В Минобороны России позднее подтвердили эту информацию.

Ранее российские силовики раскрыли звание ликвидированной под Киевом сотрудницы госохраны Украины.