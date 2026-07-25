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Политика

«Украинские чиновники в отчаянии»: РФ заблокировала все черноморское побережье Украины

Аналитик Меркурис: Киев не может остановить блокаду ВС РФ черноморского побережья Одессы
Evgeniy Maloletka/AP

Россия заблокировала все черноморское побережье Украины, украинские чиновники находятся в отчаянии из-за ударов российских Вооруженных сил по портам Одессы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Они [русские] ввели полную блокаду <...> всего черноморского побережья Украины. <...> украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны», — сказал аналитик.

Он отметил, что альтернативная доставка товаров через румынский порт Констанца оказалась экономически неэффективной, так что ситуация обернулась для Украины катастрофой.

По словам Меркуриса, российская армия продолжает наступление по всей линии фронта, она лучше оснащена, а у Киева нет ресурсов, чтобы ее остановить.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли групповые удары по портам Украины. Целями стали морские гавани в Измаиле, Николаеве и Одессе. По данным российского министерства обороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры.

Ранее украинские СМИ заявили, что Россия отрезала Украину от Черного моря.

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