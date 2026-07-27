Украина начала применять против РФ крылатые ракеты Ruta Block 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. Подробности раскрыл амеркианский портал TWZ.

Издание сообщает, что фото обломков перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты были опубликованы российскими Telegram-каналами.

«Изображения представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение», — говорится в публикации.

Дальность полета такой ракеты превышает 300 километров, а вес ее боевой части превышает 150 килограмм.

До этого издание Bloomberg сообщало, что Великобритания хочет начать поставки баллистических ракет Украине в 2027 году, контракты на их разработку уже подписаны. Ожидается, что поставки начнутся не раньше декабря следующего года.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. В частности, французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит лицензию на производство французского оружия, в том числе высокоточных ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет ASTER 30.

Ранее Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для ПВО.