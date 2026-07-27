На Украине арестовали организатора выставки под Киевом, куда попала ракета

Суд на Украине арестовал организатора мероприятия на полигоне под Киевом

Святошинский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя ассоциации производителей беспилотников «Армада» Василия Гончарука — организатора мероприятия на полигоне под Киевом, где от ракетного удара лишились жизней 10 человек. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

25 июля генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил об аресте главного организатора выставки.

По данным издания, суд избрал подозреваемому меру пресечения без права внесения залога.

24 июля Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

В Минобороны России подтвердили эту информацию.

Ранее на Украине усомнились в официальных данных о числе погибших при ударе по выставке БПЛА.