Три страны НАТО начали военные учения у Калининградской области

Военные Литвы, Польши и Франции начали учения в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление армии Литвы.

В ходе учений особое внимание будет уделено военной готовности стран, а также будут совершенствоваться навыки, необходимые для быстрой и эффективной обороны этого стратегически важного участка.

Представители литовской армии не уточнили число военнослужащих, которые принимают участие в учениях от каждой страны. При этом жителей предупредили об интенсивном передвижении военной техники в ходе подготовки к маневрам.

В апреле в пресс-службе Совета безопасности РФ рассказали, что власти Литвы продолжают милитаризацию республики, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. В Совбезе указали, что Вильнюс продолжает следовать выбранному курсу, несмотря на экономические и социальные проблемы внутри государства. При этом свои действия он связывает с якобы «российской угрозой».

Ранее учения с участием стран НАТО начались в Сербии.