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Армия

Российские военные уничтожили польских наемников в боях за Белицкое

РИА: российские военные закидали гранатами польских наемников в Белицком в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе освобождения Белицкого в Донецкой народной республике (ДНР) наткнулись на группу польских наемников. Об этом сообщил РИА Новости стрелок 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Денис Шаповалов.

По его словам, группа иностранных наемников была обнаружена во время зачистки одной из многоэтажек. Бойцы Вооруженных сил РФ пытались поговорить с ними — обращались по-русски и по-английски, но те не понимали. Решено было штурмовать здание. Одна группа отвлекала наемников с подъезда на улице, в другая зашла с чердака, спустилась вниз и закидала противника гранатами. Иностранцы были ликвидированы.

«Мы поняли из их слов: «курва» и прочий мат. По речи поняли, что это поляки», — сказал Шаповалов.

До этого начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки российских войск «Центр» с позывным «Апостол» сообщил, что украинские диверсанты, переодетые в форму ВС РФ, предприняли неудачную попытку проникнуть в Белицкое. Российские разведчики заранее узнали о плане Вооруженных сил Украины (ВСУ). Диверсантам дали возможность подойти ближе, после чего их ликвидировали.

23 июля Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль Белицкое.

Ранее в Британии спрогнозировали переход всей территории Донбасса под контроль ВС РФ.

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