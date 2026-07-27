ТАСС: на подступах к Белицкому уничтожили украинских диверсантов в форме ВС РФ

Украинские диверсанты, переодетые в форму Вооруженных сил РФ, предприняли неудачную попытку проникнуть в Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки российских войск «Центр» с позывным «Апостол».

Источник агентства уточнил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило к населенному пункту бойцов 25-го отдельного штурмового полка «Рысь».

«Противник использовал нашу форму [при попытке проникнуть в Белицкое]. Бдительность наших бойцов [помогла], все диверсионные разведывательные группы были уничтожены», — рассказал «Апостол».

Он подчеркнул, что разведчики ВС РФ заранее узнали о плане украинских военнослужащих. Российские военные дали ВСУ возможность подойти ближе, после чего ликвидировали диверсантов.

23 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о переходе Белицкого в ДНР под контроль российских подразделений. По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали солдаты группировки войск «Центр».

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ готовят плацдарм для наступления на важный поселок в ДНР.