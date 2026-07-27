В Ростове-на-Дону выросло число жертв атаки ВСУ

Слюсарь: количество жертв атаки ВСУ на Ростов выросло до пяти

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону выросло до пяти: погибшими обнаружены еще трое — двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, тела трех человек были найдены спасателями при разборе завалов многоквартирного дома, разрешенного в результате удара беспилотника.

Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью около 50 беспилотников. Ударам противника подверглись города Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский районы.

В результате атаки по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара, еще несколько человек пострадали. Также 56 человек были перемещены в пункт временного размещения после удара ВСУ по многоквартирному дому.

Падение обломков БПЛА вызвало возгорания на территории предприятия, складов и частных домов. Кроме того, загорелись несколько автомобилей. Большинство пожаров уже потушили.

Ранее сообщалось о пожаре в порту Таганрога.