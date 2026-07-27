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Армия

В Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов и авиабомб

МО РФ: за сутки силы ПВО сбили 498 дронов и пять авиабомб ВСУ в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

За сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 500 дронов, а также авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ в новой сводке.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в МО.

Отмечается, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 190 438 беспилотных летательных аппаратов.

27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную за последнее время атаку украинских беспилотников на объекты региона.

Бречалов напомнил о главной задаче подобных атак — это посеять панику. Глава Удмуртии призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

В ночь на 27 июля Белгород попал под массированный удар беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших.

Ранее ВСУ попытались нанести массированный удар по Калужской области.

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