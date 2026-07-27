Балицкий: пять детей погибли при атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке

Пять детей погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристической базе в Кирилловке 25 июля. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага», — написал он.

По словам Балицкого, всего с 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей при атаках украинских военных.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазу в Запорожской области, где в разгар сезона находились отдыхающие. По данным Балицкого, кроме детей погибли еще шесть взрослых. Еще 14 человек получили ранения, среди них трое несовершеннолетних. Глава региона выразил уверенность, что украинские войска преднамеренно атаковали гражданский объект. Он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв будет оказана необходимая помощь.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Зеленского и Драпатого назвали законными целями после теракта ВСУ в Кирилловке.