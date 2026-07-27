Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

СМИ стало известно о предложении командующего CENTCOM прекратить удары в районе Ормуза

Axios: глава CENTCOM Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормуза
Shutterstock/FOTODOM

Возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает портал Axios.

По имеющимся сведениям, предложение Купера и других советников повлияло на решение президента Соединенных Штатов ДональдаТрампа приостановить удары по Ирану. Тем самым окружение главы государства признало, что возможности достижения целей с помощью воздушных бомбардировок достигли своего предела. По мнению Купера, при отсутствии решения о возобновлении масштабной военной операции продолжение авиационных ударов не имеет смысла. Глава CENTCOM отметил, что удары уже были нанесены по большинству намеченных целей, и это позволило значительно способность Ирана атаковать суда в Ормузском проливе.

26 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока отказался от идеи резкой эскалации вооруженного конфликта с Ираном.

Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!