СМИ стало известно о предложении командующего CENTCOM прекратить удары в районе Ормуза

Возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает портал Axios.

По имеющимся сведениям, предложение Купера и других советников повлияло на решение президента Соединенных Штатов ДональдаТрампа приостановить удары по Ирану. Тем самым окружение главы государства признало, что возможности достижения целей с помощью воздушных бомбардировок достигли своего предела. По мнению Купера, при отсутствии решения о возобновлении масштабной военной операции продолжение авиационных ударов не имеет смысла. Глава CENTCOM отметил, что удары уже были нанесены по большинству намеченных целей, и это позволило значительно способность Ирана атаковать суда в Ормузском проливе.

26 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока отказался от идеи резкой эскалации вооруженного конфликта с Ираном.

Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.