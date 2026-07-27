Лондон передаст Киеву права на новую систему радиоэлектронной борьбы

Лондон передаст Киеву права на интеллектуальную собственность на новую британскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak. Об этом, ссылаясь на канцелярию главы правительства Великобритании Энди Бернэма, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что передача прав на Stone Cloak позволит Украине наладить производство этой технологии в промышленных масштабах. Об этом решении официально будет объявлено в понедельник в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского.

Система Stone Cloak, имеющая размеры планшетного компьютера, устанавливается на беспилотники и затрудняет их обнаружение. Британское министерство обороны уже передало Вооруженным силам Украины тысячи таких устройств.

22 июля стало известно, что крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась о выпуске на территории Украины 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun. Соглашение является частью программы поддержки украинской оборонной промышленности и дополняет начавшиеся поставки артиллерийских стволов в рамках контракта на $82,5 млн.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.