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Армия

Лондон передаст Киеву права на новую систему радиоэлектронной борьбы

Британия передаст Украине права на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Лондон передаст Киеву права на интеллектуальную собственность на новую британскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak. Об этом, ссылаясь на канцелярию главы правительства Великобритании Энди Бернэма, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что передача прав на Stone Cloak позволит Украине наладить производство этой технологии в промышленных масштабах. Об этом решении официально будет объявлено в понедельник в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского.

Система Stone Cloak, имеющая размеры планшетного компьютера, устанавливается на беспилотники и затрудняет их обнаружение. Британское министерство обороны уже передало Вооруженным силам Украины тысячи таких устройств.

22 июля стало известно, что крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась о выпуске на территории Украины 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun. Соглашение является частью программы поддержки украинской оборонной промышленности и дополняет начавшиеся поставки артиллерийских стволов в рамках контракта на $82,5 млн.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.

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