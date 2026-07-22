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Армия

Британская компания будет производить гаубицы на Украине

Британская BAE Systems будет производить гаубицы L119 Light Gun на Украине
New Zealand Defence Force/CPL Dillon Anderson

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась о выпуске на территории страны 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun. Об этом сообщается на сайте производителя.

Киев подписал лицензионное соглашение с BAE Systems, согласно которому Украина получит документацию и помощь специалистов для производства первого орудия с последующей модификацией гаубицы под нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соглашение является частью программы поддержки украинской оборонной промышленности и дополняет начатые на прошлой неделе поставки артиллерийских стволов в рамках контракта на $82,5 млн.

15 июля немецкая газета Der Spiegel сообщила, что в «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Украине. Партнеры по объединению, по данным издания, прежде всего сосредоточены на своем собственном спокойствии. Авторы публикации указали, что с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось — в 2023 году их было 21, в 2026 году — всего 14.

Ранее в ФРГ назвали Украину главным получателем немецкого оружия.

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