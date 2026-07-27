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Армия

Сестра Ким Чен Ына назвала ядерный потенциал гарантом безопасности КНДР

ЦТАК: ядерный потенциал КНДР будет обновляться без остановки
KCNA/Reuters

Ядерные силы КНДР будут последовательно модернизироваться и останутся главным гарантом безопасности страны. Об этом заявила заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, ядерный потенциал республики является надежным средством защиты государственного суверенитета и будет непрерывно обновляться без остановки.

Ким Е Чжон также подчеркнула, что укрепление ядерных сил, по мнению Пхеньяна, необходимо на фоне сохраняющейся напряженности и действий враждебных сил в регионе.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности. А среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии.

Ранее КНДР приняла новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ыну.

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