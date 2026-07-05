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Политика

Вассерман ответил на заявление о разделе Украины анекдотом про слона

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Александр Натрускин/РИА Новости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман анекдотом ответил на заявление о возможном разделе Украины между Польшей и Румынией. Своим мнением парламентарий поделился в интервью aif.ru.

Поводом для шутки стало заявление эксперта Станислава Крапивника, который выразил мнение, что Польша и Румыния ожидают распада Украины, чтобы захватить ее территории. В частности, отметил эксперт, Польша может претендовать на Западную Украину, включая такие города, как Луцк, Львов и Волынь.

В ответ на это Вассерман привел анекдот о зоопарке: «посетитель смотрит на табличку с информацией о том, сколько еды съедает слон, и спрашивает работника: «Он действительно все это съест?» На что тот отвечает: «Съесть-то он съест, но кто ему это даст?»

Депутат также напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию Украины, стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.

Ранее Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины на 12 зон.

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