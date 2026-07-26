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Армия

Турецкие истребители будут нести круглосуточное дежурство над странами Балтии

Anadolu: турецкие F-16 до ноября будут нести дежурство над странами Балтии
Efrem Lukatsky/AP

Турецкие истребители F-16 с августа по ноябрь будут нести круглосуточное боевое дежурство над странами Балтии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В публикации отмечается, что турецкие истребители разместят на авиабазе Эмари в Эстонии. В состав контингента войдут пять F-16 и 76 военнослужащих 181-й реактивной эскадрильи «Пантера».

«Истребители будут круглосуточно находиться в состоянии боевой готовности и реагировать на нарушения воздушного пространства и неопознанные цели», – говорится в публикации.

По данным издания, ВВС Турции внесут свой вклад в миссию НАТО Baltic Air Policing.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил изданию заявил, что миссия специально создана для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, которые не эксплуатируют собственные истребители.

14 июля сообщалось, что над Латвией второй день подряд фиксируют полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения НАТО.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик НАТО кружил вокруг Калининградской области

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