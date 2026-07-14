Над Латвией второй день подряд летают самолеты НАТО

Над Латвией второй день подряд фиксируют полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные систем слежения за полетами.

Уточняется, что самолеты Boeing E-3A Sentry AWACS кружат в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива. 13 июля борт прилетел из литовского Шауляя. 14 июля другой самолет вылетел с немецкой авиабазы Гайленкирхен, пересек Польшу и Литву, после чего начал маневрировать у Риги. Еще один такой же самолет днем был замечен над побережьем Эстонии и Рижским заливом — он поднялся из Шауляя и летал у эстонского аэропорта Пярну на высоте более 9,4 км.

По данным агентства, параллельно над Черным морем фиксировали полет американского разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II, который до этого был замечен южнее Крыма. Судно вылетело из румынской Констанцы и во второй половине дня находилось к югу от Феодосии, в районе турецкого аэропорта Синоп.

До этого Bombardier Challenger 650 Artemis II два дня кружил у Калининградской области, а также летал над Прибалтикой. Самолет вылетел из Констанцы и перемещался над южной частью Черного моря на высоте более 10 км, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств.

Ранее американский самолет-разведчик заметили вдоль границы с Россией.