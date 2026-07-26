Офицера ВСУ, передавшего данные российским спецслужбам, повысили

Возглавлявший 3-й батальон 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савлук получил повышение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых ведомств.

В публикации отмечается, что Савлук был переведен на должность заместителя комбрига, ему досрочно присвоили звание подполковника.

Собеседник агентства рассказал, что в 2025 году мужчина переписывался с российскими силовиками, которые представились родственниками пропавших без вести военных из его подразделения. Савлук передал им информацию, которая представляла интерес для российских спецслужб, а после прервал контакты, когда обнаружилась утечка.

До этого сообщалось, что разведчик Главного управления разведки (ГУР) Украины передал российским спецслужбам свой рабочий смартфон за месячную зарплату. Разведчик согласился передать российской стороне свой смартфон, который был связан с чат-ботом для обратной связи, за сумму, равную его месячной зарплате. Это позволило российским спецслужбам получить доступ к базам данных украинской военной разведки.

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