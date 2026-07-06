Украинский разведчик передал спецслужбам РФ свой смартфон за месячную зарплату

Разведчик Главного управления разведки (ГУР) Украины передал российским спецслужбам свой рабочий смартфон за месячную зарплату. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Силовики рассказали, что украинский военнослужащий был администратором информационного ресурса ГУР, через который велась пропаганда среди российских военнослужащих с призывами переходить на сторону Киева. Разведчик согласился передать российской стороне свой смартфон, который был связан с чат-ботом для обратной связи, за сумму, равную его месячной зарплате. Это позволило российским спецслужбам получить доступ к базам данных украинской военной разведки.

Полученные материалы в данный момент изучаются, отметили российские силовики.

До этого в Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Уточняется, что обвиняемым стал 62-летний мужчина. В 2024 году он пять раз переводил свои деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того мужчина собрал сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе и передал их украинским спецслужбам.

Ранее в Крыму накрыли ОПГ, работающую на Украину.