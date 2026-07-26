Украинские войска возводят оборонительные сооружения в районе города Мена Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — говорится в публикации.

По данным агентства, украинское командование продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.

21 июля РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что военнослужащие ВСУ начали строить фортификационные укрепления в районе Харьковской окружной дороги. Работы ведет отдельный батальон из 23-го инженерно-позиционного полка украинской армии.

По данным журналистов, украинское командование считает, что российские войска могут выйти к административным границам Харькова в ближайшее время.

Ранее ВС РФ уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области.