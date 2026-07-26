Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В РФ заявили о строительстве фортификаций ВСУ у черниговского города

РИА: ВСУ строят оборонительные сооружения возле черниговского города Мена
Alastair Grant/AP

Украинские войска возводят оборонительные сооружения в районе города Мена Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы», — говорится в публикации.

По данным агентства, украинское командование продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.

21 июля РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что военнослужащие ВСУ начали строить фортификационные укрепления в районе Харьковской окружной дороги. Работы ведет отдельный батальон из 23-го инженерно-позиционного полка украинской армии.

По данным журналистов, украинское командование считает, что российские войска могут выйти к административным границам Харькова в ближайшее время.

Ранее ВС РФ уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!