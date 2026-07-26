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Армия

Носитель ядерного «Посейдона» вошел в состав ВМФ России

Моисеев: в составе ВМФ РФ есть носитель «Посейдона»
Министерство обороны РФ

В составе Военно-морского флота (ВМФ) России есть носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире «Военной приемки».

«Является ли таким аппаратом аппарат «Посейдон»? Является. У нас уже есть такой носитель — все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием такого стратегического оружия — чем и является этот аппарат. И, конечно же, в составе военно-морского флота такой носитель есть», — сказал он, добавив, что ранее об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

В мае Путин заявлял, что работы над подводным беспилотником «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат (роботизированная торпеда) с ядерной энергетической установкой. Проект разработан ЦКБ МТ «Рубин» и позиционируется как оружие стратегического сдерживания («торпеда Судного дня»). Главная задача аппарата — доставка ядерного боеприпаса высокой мощности к побережью противника.

Ранее Ковальчук заявил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» началось почти 80 лет назад.

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