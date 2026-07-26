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Армия

СМИ: Драпатый в соцсетях заявил об аудите в ВСУ

РИА Новости: новый главком ВСУ Драпатый начал аудит в украинской армии
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый сообщил, что в украинских вооруженных силах начался аудит. Об этом, ссылаясь на сообщение в Х, сообщает РИА Новости.

«Аудит в Вооруженных силах Украины начат», — говорится в публикации, которая приписывается новому главкому.

В сообщении отмечается, что в ходе аудита будет оцениваться реальное положение дел в каждой воинской части украинской армии, а также то, что «неприкасаемых» не будет.

«Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность», — следует из текста.

Позже экс-советник бывшего министра обороны Украины Сергей Стерненко опроверг, что публикация принадлежит Драпатому, По его словам, у главкома нет аккаунта в Х.

23 июля Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Эти заявления могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды или унижении человеческого достоинства.

Статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в зависимости от степени правонарушения, наличия отягчающих обстоятельств и последствий предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил своим подчиненным изучить высказывания нового главкома ВСУ и дать им правовую оценку с точки зрения российского уголовного законодательства. Уголовное дело на Драпатого могут возбудить заочно.

Ранее Песков заявил, что новый главком ВСУ ответит за слова о россиянах.

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