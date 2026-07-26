Российские военнослужащие вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщило министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что со стороны России в столкновении принимали участие военнослужащие группировки войск «Центр». Также военные нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной егерской бригад и двум штурмовым полкам ВСУ, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам Национальной гвардии в районах населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.

Украинская армия лишилась 370 военных, орудия полевой артиллерии и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

До этого Минобороны России заявило, что установление контроля над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) имеет важное тактическое значение. По мнению ведомства, взятие Шевченко важно для дальнейшего продвижения российских войск и контроля над территорией ДНР.

Ранее украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке.