Минобороны: взятие Шевченко имеет важное значение для продвижения в ДНР

Установление контроля над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) имеет важное тактическое значение. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, взятие Шевченко важно для дальнейшего продвижения российских войск и контроля над территорией ДНР. В МО уточнили, что во время операции по взятию Шевченко «потери ВСУ составили большое количество в живой силе и технике».

Минобороны РФ сообщило о взятии поселка Шевченко в ДНР 26 июля. Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активных и решительным действиям российском группировки войск «Центр».

Всего за неделю под контроль российских военных перешли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО): два в ДНР (без учета Шевченко), один в Запорожской области и один в Днепропетровской области. Еше четыре населенных пункта в Харьковской области.

Ранее украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке.