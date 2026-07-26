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Армия

Более 100 украинских беспилотников пытались атаковать Россию ночью

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 133 украинских БПЛА над регионами России
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью обнаружили и сбили 133 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, противник пытался атаковать 10 регионов России в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля. Силы ПВО сбили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Калужской областями, а также Орловской, Курской и Ростовской. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в Смоленской области, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что для эффективного уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО и, следовательно, защиты от них российских регионов необходим комплекс мер, который включает в себя удары по пунктам управления дронами на Украине, увеличение количества мобильных огневых групп по уничтожению беспилотников, а также установку на системы ПВО элементов искусственного интеллекта для автоматического перехвата целей.

Ранее российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы.

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