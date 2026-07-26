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Армия

Российская армия нанесла удар по производителям беспилотников в Киеве

ВС РФ поразили предприятие «Смарт интеллиджент систем» в Киеве, производившее БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли удар по нескольким предприятиям в Киеве, которые производили беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Под удар, в частности, попало предприятие «Смарт интеллиджент систем», где, по информации Минобороны, производили беспилотники различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, навигационные приборы, электронные компоненты, оптику и аккумуляторы.

Кроме того, российские ВС поразили объект на юго-западе Киева, где специалисты украинско-американской компании изготавливали до 1 тыс. беспилотников в месяц. В МО уточнили, что на данном пункте собирали ударные дроны AQ-400 «Scethe», AQ-100 «Bayonet» и разведывательные RQ-100 «Scout».

До этого Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по пригороду Киева, где была организована выставка беспилотных систем «Армада». Об ударе по объекту сообщил основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик.

Ранее ВС России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

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