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Армия

Назван срок службы новейших атомных подводных лодок России

Главком ВМФ Моисеев: атомные подводные лодки будут служить России более 30 лет
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить России на протяжении ближайших 30-40 лет. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.

Моисеев отметил, что будут реализованы все программы перехода на новое поколение подводной лодки «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава».

«Они будут служить нашему государству ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ», — сказал главком.

Также Моисеев сообщил, что в составе военно-морского флота (ВМФ) России завершено формирование полков беспилотных систем. Он уточнил, что полки беспилотных систем были сформированы 1 июля. Такая воинская часть в том числе есть в составе Северного флота.

26 июля в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Он проводится в последнее воскресенье июля.

Ранее Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России.

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