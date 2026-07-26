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Армия

На Украине обнаружили сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК

В Сумской области нашли сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бежавших из Курской области боевиков американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) нашли в Сумской области на Украине. Об этом заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, его слова приводит РИА Новости.

«Против нас стоит много подразделений (...) и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа [2024 года], сейчас доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы», — сказал он.

По словам Аида, он допускает новую серию боестолкновений с этой частной военной компанией. Он отметил, что военнослужащие готовы к «второму раунду взаимоотношений» с этим противником.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о последствиях вторжения Украины в Курскую область. Он подчеркнул, что Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область.

Ранее в Белоруссии пообещали ответить Украине на вторжение на территорию страны.

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