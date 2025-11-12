На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создан новый род войск

Минобороны: в РФ созданы войска беспилотных систем
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

В России создан новый вид войск — войска беспилотных систем. Об этом замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов рассказал в интервью военкору kp.ru Александру Коцу.

По его словам, уже определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — уточнил Иштуганов.

Он также подчеркнул, что создание нового вида войск позволит внедрить беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил Минобороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее в российские войска поступила новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами