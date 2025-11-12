В России создан новый род войск

В России создан новый вид войск — войска беспилотных систем. Об этом замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов рассказал в интервью военкору kp.ru Александру Коцу.

По его словам, уже определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах Российской Федерации созданы. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — уточнил Иштуганов.

Он также подчеркнул, что создание нового вида войск позволит внедрить беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.

