Военный эксперт рассказал об отступлении ВСУ из харьковского Ивашкино

Вооруженные силы Украины отступают после потери контроля над Ивашкино Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, украинские военные отходят на вторую и третью линии обороны.

24 июля российские военные нанесли удары по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также сообщалось, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве. Кроме того, российские военные поразили ангар с техникой ВСУ и три склада, где хранились безэкипажные катера.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Он добавил, что корабли, которые якобы перевозят зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляют боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.