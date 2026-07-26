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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота

Министр обороны Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства отметил профессионализм и самоотверженность военных моряков. ВМФ выполняет все поставленные задачи, в том числе в ходе СВО, отметил Белоусов.

«Вы продолжаете славные флотские традиции, с честью выполняете свой воинский долг, укрепляете обороноспособность страны», — сказал он, обратившись к морякам.

До этого президент РФ Владимир Путин также поздравил моряков и заявил, что военно-морской флот России постоянно развивается, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России.

День Военно-Морского Флота в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля (в 2026 году праздник приходится на 26 июля). Это памятный день, посвященный военным морякам, ветеранам и всем специалистам, которые защищают морские рубежи страны.

Ранее Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

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