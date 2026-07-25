Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

Новые корабли, которые вводят в состав Военно-морского флота России, нужно называть именами героев СВО, заявил ТАСС член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный.

«Герои СВО обладают тем опытом, который могут передать следующим поколениям. Поэтому есть инициатива - называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», — сказал он.

Поддубный добавил, что эту инициативу уже обсудили с представителями Министерства обороны РФ.

Также Поддубный предложил назвать корабль именем дважды Героя России Михаила Гудкова.

«Есть очевидные и актуальные предложения. Также есть еще множество других воинов, которые проявили героизм на СВО. Суть идеи – ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», — добавил он.

Во время посещения завода «Янтарь» в Калининградской области Поддубному показали производственную территорию, стапели и верфи. Кроме того, Поддубный встретился с работниками предприятия и волонтерами, а также посетил заводской музей.

Напомним, прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» был образован в 1945 году.