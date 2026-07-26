Марочко: ВСУ отступают из-под харьковской Захаровки на юго-восток от села

Потеряв контроль над Захаровкой Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на юго-восток от села. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«От Захаровки движение украинских боевиков идет в юго-восточном направлении. Сейчас они закрепились на запасных позициях в районе Василевки», — сказал он.

По его словам, украинские войска оказываются в невыгодном положении, поскольку на данном участке их прикрывает только небольшая лесистая местность.

Марочко также добавил, что группами по два-три человека все еще выходят из города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), который перешел под контроль российских войск в начале июля.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее эксперт сообщил, что ВС России выдавливают ВСУ из сумской Писаревки.