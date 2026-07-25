Стало известно об оставшихся в Константиновке военных ВСУ

Марочко заявил, что из Константиновки все еще выходят по два-три бойца ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами по два-три человека все еще выходят из города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), который перешел под контроль российских войск в начале июля. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В данном районе (в Константиновке и окрестностях. — «Газета.Ru») еще встречается по два-три украинских боевика, которые потеряли связь с командованием. Естественно, те, кто пожелал сдаться в плен, остаются живы. Ну, а те, кто пытался как-то выбраться из данного района, были уничтожены нашими дроноводами», — сказал эксперт.

По его словам, российские военные до сих пор ликвидируют таких бойцов ВСУ, когда обнаруживают их.

Накануне временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Лис» заявил, что Константиновку полностью зачистят от подразделений ВСУ в ближайшее время.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее в России заявили, что российские войска не дают ВСУ передышек в ДНР.