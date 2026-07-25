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Армия

Российские военные ударили по целям в Черноморске и Николаеве

МО РФ: российские войска поразили объекты ВСУ в Черноморске и суда в Николаеве
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия атаковала военные цели в Черноморске и Николаеве, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения», — сказали в ведомстве.

В Николаеве, по заявлению министерства, российские военные нанесли повреждения быстроходному десантному катеру CV-90 и сухогрузу, отвечавший за поставки для украинской армии.

Кроме того, на пути в Черноморск и Одессу также поражены три сухогруза, балкер и еще один катер CV-90.

До этого украинский президент Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом ускорить поставки его стране систем противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что устойчивости у Украины должно быть больше, и заявил, что «везде, где власть может помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано».

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли групповые удары по портам Украины. Целями стали морские гавани в Измаиле, Николаеве и Одессе. По данным российского министерства обороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.

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