Российские войска нанесли новые удары по портам Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 июля продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские войска поразили сухогруз с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Николаев», объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и погрузки горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом в порту «Измаил».

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

24 июля российские военные нанесли удары по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также сообщалось, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.