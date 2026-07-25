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Армия

Российские войска нанесли новые удары по портам Украины

Минобороны: ВС РФ продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 июля продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские войска поразили сухогруз с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Николаев», объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и погрузки горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом в порту «Измаил».

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

24 июля российские военные нанесли удары по портам Одессы, Измаила и Николаева. Также сообщалось, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Ранее Россия отрезала Украину от Черного моря.

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