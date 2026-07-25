Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

«Быстрее и больше»: Зеленский запаниковал после ударов ВС РФ по украинским портам

Зеленский потребовал у Запада систем ПВО после ударов ВС РФ по портам
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом ускорить поставки его стране систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ПВО сейчас — это приоритет каждой международной встречи и каждой государственной институции. Все, о чем договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что устойчивости у Украины должно быть больше, и заявил, чтобы «везде, где власть может помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано».

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли групповые удары по портам Украины. Целями стали морские гавани в Измаиле, Николаеве и Одессе. По данным российского министерства обороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры.

Ранее британский аналитик заявил, что Россия заблокировала все черноморское побережье Украины и Киев не может этому помешать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!