«Быстрее и больше»: Зеленский запаниковал после ударов ВС РФ по украинским портам

Зеленский потребовал у Запада систем ПВО после ударов ВС РФ по портам

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом ускорить поставки его стране систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ПВО сейчас — это приоритет каждой международной встречи и каждой государственной институции. Все, о чем договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что устойчивости у Украины должно быть больше, и заявил, чтобы «везде, где власть может помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано».

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли групповые удары по портам Украины. Целями стали морские гавани в Измаиле, Николаеве и Одессе. По данным российского министерства обороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры.

Ранее британский аналитик заявил, что Россия заблокировала все черноморское побережье Украины и Киев не может этому помешать.