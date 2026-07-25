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Армия

В Херсонской области назвали число пострадавших за сутки жителей из-за атак ВСУ

В Херсонской области за сутки один мирный житель не выжил и еще семь пострадали
Global Look Press

В Херсонской области за прошедшие сутки один мирный житель не выжил, еще семь человек пострадали в результате атак украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Великих Копанях Алешкинского округа беспилотник атаковал автомобиль, из-за чего мужчина 1990 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. В этом же населенном пункте пострадали еще два человека — мужчина 1958 г. р. и женщина 1992 г. р. Им на месте оказали медицинскую помощь.

«В Лазурном Скадовского округа после удара БПЛА загорелись три жилых дома. Ранен мужчина 1958 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ», — написал Сальдо.

Также в районе Новой Маячки БПЛА ударил по автомобилю, в результате пострадали девушка 2006 г. р. и мужчина 1983 г. р. После инцидента их доставили в медицинское учреждение.

По словам губернатора, в Алешках из-за дрона ранен мужчина 1989 г. р., его госпитализировали.

Кроме того, грузовой автомобиль получил повреждения на трассе Армянск — Каланчак, из-за чего пострадал мужчина 1986 г. р. Помощь оказана на месте, добавил Сальдо.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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