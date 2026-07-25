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Армия

У Краматорска ликвидировали офицера ВСУ

ТАСС: под Краматорском ликвидировали майора ВСУ
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной мехбригады ВСУ ликвидировали в районе Краматорска. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«21 июля на Краматорском направлении ликвидирован майор Ревацкий Иван Николаевич. Занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — уточнил источник.

25 июля в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары при помощи оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и БПЛА по логистическим центрам, цехам производства и местам хранения дронов, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинскими войсками.

24 июля пресс-служба ведомства рассказала, что российские войска атаковали высокоточным оружием объект в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

Ранее командир роты раскрыл, как ВС РФ взломали оборону ВСУ в Красном Лимане.

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