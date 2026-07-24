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Командир роты раскрыл, как ВС РФ взломали оборону ВСУ в Красном Лимане

Командир роты: ВС РФ нашли «ключи» для взлома обороны ВСУ в Красном Лимане
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные нашли «ключи» для взлома обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря нестандартной тактике, умелой маскировке и неожиданным маршрутам атаки. Об этом сообщил командир мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным «Гамач», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинская сторона долго готовила оборону Красного Лимана, однако российским подразделениям удалось преодолеть ее за счет смекалки, нестандартных подходов, собственных наработок по маскировке и атак с неожиданных направлений.

«С помощью этого мы нашли ключи взлома обороны Красного Лимана», — сказал «Гамач».

Он отметил, что после прорыва обороны и зачистки позиций российские военнослужащие закрепились на занятых рубежах. Затем оборона освобожденной территории была организована с использованием штурмовых групп и беспилотников.

Командир роты добавил, что у ВСУ «нет никаких шансов отвоевать город».

18 июля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии ВС РФ завершают освобождение Красного Лимана. Он отметил, что российским военным удалось сломать организованную оборону ВСУ. В настоящее время ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления, добавил Герасимов.

Ранее в ВС РФ предупредили ВСУ о двух вариантах выхода из Красного Лимана.

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