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Армия

Российская армия ударила по украинским логистическим центрам

ВС РФ атаковали логистические, энергетические и портовые объекты на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли очередные удары по ряду логистических центров Украины, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией, и беспилотниками по логистическим центрам, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинскими Вооруженными силами.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных группировок и иностранных наемников в 152 районах зоны спецоперации.

Новость дополняется.

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